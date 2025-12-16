Atelier dégustation de thé – thés d’hiver Feuille Blanche, Café Noir Paris

☕❄️ Atelier d’hiver : une bulle douce et réconfortante autour du thé, pour se réchauffer, ralentir et se faire du bien. ✨

Cet hiver, réchauffez votre palais avec une dégustation unique et multi-sensorielle. Enveloppez votre palais d’une douceur réconfortante, tel un plaid moelleux. Participez à cette bulle de douceur et de chaleur avec des dégustations hivernales.

Pourquoi participer ?

Pour s’offrir un moment de déconnexion, de bien être, de dégustation unique accompagné/es d’une hotesse passionnée et soucieuse de vous faire vivre un moment d’enchantement

Pour découvrir plusieurs dégustations de thés et d’infusions adaptés à la saison, leur histoire, les bonnes méthodes de préparation

Pour profiter de cette pause bien méritée pour stimuler vos papilles, l’heure du goûter appelle à quelques gourmandises spécialement selectionnées pour prolonger ce moment de déconnexion

Pour savourer cette parenthèse unique, entouré d’autres passionnés ou amateurs, et partager ce moment en petit comité, seul/e ou avec un proche

Atelier de dégustation de thé : cet hiver, réchauffez votre palais !

Du dimanche 04 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

payant

45€/personne

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-04T16:00:00+02:00_2026-01-04T18:00:00+02:00;2026-01-11T16:00:00+02:00_2026-01-11T18:00:00+02:00;2026-01-18T16:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-25T16:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 92330 Sceaux, FranceParis

https://the-arteast.fr/actualithes +33632396306 contact@the-arteast.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732 https://www.facebook.com/profile.php?id=61583142910732