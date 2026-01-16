Atelier dégustation de vin: ah la Syrah! Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation de vin: ah la Syrah!

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

11h Avis aux amateurs de vins rouges de caractères. Partez à la découverte de ce grand cépage français, découverte de syrah d’horizons différents.30€

.

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11 a.m. For lovers of red wines with character. Discover this great French grape variety and discover Syrah from different horizons.30?

L’événement Atelier dégustation de vin: ah la Syrah! Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme