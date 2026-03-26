Atelier dégustation de vin au Havre une expérience gourmande au Cacaotier Le Cacaotier Le Havre

Atelier dégustation de vin au Havre une expérience gourmande au Cacaotier

Le Cacaotier 82 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le 28 avril à 19h30, la chocolaterie Le Cacaotier vous propose un atelier dégustation de vin et chocolat au Havre, une expérience sensorielle unique pour découvrir l’art subtil des accords chocolat et vin.

Organisé dans notre boutique, cet atelier gourmand réunira les amateurs de chocolat artisanal et les passionnés de dégustation de vin autour d’une soirée conviviale et riche en découvertes.

Pour cette dégustation commentée, nous aurons le plaisir d’accueillir Kelly, représentante de La Cave Francis, qui accompagnera les participants dans l’exploration des vins sélectionnés.

Une dégustation gourmande 3 vins et 3 tablettes de chocolat

Pour cet atelier dégustation de vin au Havre, nous avons imaginé une dégustation en trois temps autour de

– 3 vins sélectionnés par La Cave Francis

– 3 tablettes de chocolat Le Cacaotier

Chaque vin sera associé à une tablette afin de révéler les meilleurs accords chocolat et vin.

Les participants découvriront comment un chocolat noir aux notes intenses peut sublimer un vin, ou comment un vin peut révéler les arômes cachés d’un cacao d’origine.

Cet atelier gourmand au Havre est aussi l’occasion de développer son palais et d’apprendre à déguster le chocolat autrement.

Plus qu’une simple dégustation, cet atelier chocolat et vin est pensé comme un moment de partage et de découverte.

Dans l’ambiance chaleureuse de notre boutique Le Cacaotier, vous pourrez échanger autour des saveurs, poser vos questions et découvrir les coulisses des accords gastronomiques entre vin et chocolat.

Que vous soyez amateur de vin, passionné de chocolat ou simplement curieux de vivre une expérience gourmande.

Réservation obligatoire. .

Le Cacaotier 82 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 59 16 21 46

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English : Atelier dégustation de vin au Havre une expérience gourmande au Cacaotier

L’événement Atelier dégustation de vin au Havre une expérience gourmande au Cacaotier Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie