Atelier Dégustation de Vins Famille d’Arômes Bazaar Hall Saint-Brieuc

Atelier Dégustation de Vins Famille d’Arômes Bazaar Hall Saint-Brieuc mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Dégustation de Vins Famille d’Arômes

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08 20:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Apprendre à reconnaitre les arômes, cépages et terroirs, puis dégustation.

Réservation par mail.

Places limitées à 8 personnes par atelier. .

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 34 57 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Dégustation de Vins Famille d’Arômes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-07-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme