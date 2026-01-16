Atelier dégustation de vins l’art des bouchées Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation de vins l’art des bouchées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

2026-02-21 2026-03-14 2026-04-11

11h Atelier saveurs découvrez l’harmonie parfaite entre 5 vins d’exception et 5 créations culinaires. 40€ Réservation 04 71 59 90 64

Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

English :

11am Flavors workshop: discover the perfect harmony between 5 exceptional wines and 5 culinary creations. 40? Reservations: 04 71 59 90 64

