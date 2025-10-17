Atelier dégustation des huiles d’olive d’Eguilles Le Cellier d’Eguilles Éguilles

Atelier dégustation des huiles d’olive d’Eguilles Le Cellier d’Eguilles Éguilles vendredi 17 octobre 2025.

Atelier dégustation des huiles d’olive d’Eguilles

Vendredi 17 octobre 2025 de 11h à 13h. Le Cellier d’Eguilles 30 Av. du Père Sylvain Giraud Éguilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 11:00:00

fin : 2025-10-17 13:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Venez vivre l’expérience unique des Vignobles en Scène ! Participez à notre atelier dégustation des huiles d’olive d’Eguilles et découvrez les saveurs authentiques de la région ! Une immersion gustative à ne pas manquer, laissez-vous surprendre !

Tout comme le vin, l’huile se déguste, se savoure et se découvre à travers ses arômes. Que vous soyez novice ou connaisseur, petit ou grand, cet atelier ludique et convivial vous fera voyager au cœur des saveurs authentiques de la Provence. Un moment de plaisir à partager en famille ou entre amis ! .

Le Cellier d’Eguilles 30 Av. du Père Sylvain Giraud Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 26 34 30 contact@moulindeguilles.net

English :

Come and enjoy the unique Vignobles en Scène experience! Take part in our Eguilles olive oil tasting workshop and discover the authentic flavors of the region! A tasting experience you won’t want to miss!

German :

Erleben Sie die einzigartige Erfahrung von Vignobles en Scène! Nehmen Sie an unserem Workshop zur Verkostung der Olivenöle von Eguilles teil und entdecken Sie die authentischen Aromen der Region! Lassen Sie sich von diesem Geschmackserlebnis überraschen!

Italiano :

Venite a vivere l’esperienza unica di Vignobles en Scène! Partecipate al nostro laboratorio di degustazione di olio d’oliva di Eguilles e scoprite i sapori autentici della regione! È un’esperienza di degustazione da non perdere: lasciatevi sorprendere!

Espanol :

Disfrute de la experiencia única de Vignobles en Scène Participe en nuestro taller de cata de aceite de oliva de Eguilles y descubra los auténticos sabores de la región Es una experiencia de degustación que no debe perderse. ¡Déjese sorprender!

L’événement Atelier dégustation des huiles d’olive d’Eguilles Éguilles a été mis à jour le 2025-09-23 par Provence Tourisme