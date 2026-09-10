Atelier-dégustation, Domaine de Champgrenon, Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Atelier-dégustation Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine de Champgrenon Saône-et-Loire

5€ /personne -5 vins à la dégustation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Testez vos sens à l’occasion d’une dégustation proposée par l’association qui saura vous présenter sans détour les viticulteurs charnaysiens et leur production.Une pause épicurienne pour tous les curieux qui en apprendre plus sur les vins du Domaine et la vigne qui l’entoure.

En partenariat avec le Domaine Jean Manciat, le Domaine Nadine Ferrand, Les Orfèvres du Vin, le Domaine Catherine et Didier Tripoz, le Domaine du Mérac et le Domaine Geugnon Rémond.

CUVÉE ANNIVERSAIRE 2026

Repartez avec un souvenir de votre journée ! Une bouteille de la Cuvée spéciale pour les 25 ans de l’association. Une belle manière de soutenir les activités des Amis du Domaine. 15 € la bouteille

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Domaine de Champgrenon 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 34 66 16 https://www.charnay-les-macon.fr/ https://www.instagram.com/ville_de_charnay/;https://www.facebook.com/mairie.charnay/ Parc paysager de 17 hectares, le Domaine de Champgrenon est le témoin d’une riche histoire. Depuis son acquisition par la commune en 1996, il a fait l’objet de nombreuses restaurations. Parmi elles, l’ancienne porte d’entrée et son pavillon datant du XVIIe siècle ainsi qu’une glacière de type butte, érigée au XIXe siècle sous l’égide du Comte de Rambuteau, chambellan de Napoléon Ier et préfet de la Seine, alors propriétaire du Domaine. Les bâtiments de ferme ont été réaménagés pour accueillir une ancienne huilerie ouverte à la visite. En 2011, une cadole de vigneron prend place au cœur des vignes. Lieu de patrimoine, le Domaine devient l’été un théâtre de plein air animé par des rendez-vous culturels et festifs. Parkings à proximité

Testez vos sens à l’occasion d’une dégustation proposée par l’association qui saura vous présenter sans détour les viticulteurs charnaysiens et leur production.Une pause épicurienne pour tous les qui…

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