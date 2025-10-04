Atelier « Dégustation en conscience Miel » Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Atelier "Dégustation en conscience Miel"

Atelier « Dégustation en conscience Miel » Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch samedi 4 octobre 2025.

Atelier « Dégustation en conscience Miel »

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Atelier organisé par Eloise Taillefer. Inscription obligatoire.   .

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14  info@tourisme-latestedebuch.fr

English : Atelier « Dégustation en conscience Miel »

German : Atelier « Dégustation en conscience Miel »

Italiano :

Espanol : Atelier « Dégustation en conscience Miel »

L’événement Atelier « Dégustation en conscience Miel » La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-09-05 par OT La Teste-de-Buch