Atelier dégustation fougasse Motte féodale de Siecq Siecq

Informations pratiques

Siecq

Atelier dégustation fougasse

Motte féodale de Siecq Bois de la Motte Siecq Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Atelier-dégustation fougasse >>> à 11 h, découvrez les secrets du pain au levain naturel et les savoir-faire autour du four à bois. Participez à la décoration d’une grande fougasse avant de déguster des fouées tout juste sorties du four !

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Motte féodale de Siecq Bois de la Motte Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Atelier dégustation fougasse Siecq a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge