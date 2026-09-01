Atelier dégustation fougasse Motte féodale de Siecq Siecq
dimanche 20 septembre 2026 · Motte féodale de Siecq · Siecq
Informations pratiques
Siecq
Atelier dégustation fougasse
Motte féodale de Siecq Bois de la Motte Siecq Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Atelier-dégustation fougasse >>> à 11 h, découvrez les secrets du pain au levain naturel et les savoir-faire autour du four à bois. Participez à la décoration d’une grande fougasse avant de déguster des fouées tout juste sorties du four !
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Motte féodale de Siecq Bois de la Motte Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Atelier dégustation fougasse Siecq a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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