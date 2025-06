Atelier dégustation fromages La Chazère – Valence 18 juin 2025 13:30

Drôme

Atelier dégustation fromages La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-06-18 13:30:00

fin : 2025-08-27

2025-06-18

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-08-27

2025-09-03

2025-09-10

2025-09-17

Profitez d’une heure de dégustation commentée pour découvrir les fromages emblématiques de notre région !

62 rue Madier de Montjau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34 contact@lachazere.fr

English :

Enjoy an hour’s guided tasting to discover our region’s emblematic cheeses!

German :

Nutzen Sie eine einstündige kommentierte Verkostung, um die emblematischen Käsesorten unserer Region kennenzulernen!

Italiano :

Godetevi un’ora di degustazione guidata per scoprire i formaggi emblematici della regione!

Espanol :

Disfrute de una hora de degustación guiada para descubrir los quesos emblemáticos de la región

L’événement Atelier dégustation fromages La Chazère Valence a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme