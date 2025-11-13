Atelier Dégustation Halloween Place Ô Marché Le Havre

Atelier Dégustation Halloween Place Ô Marché Le Havre jeudi 13 novembre 2025.

Atelier Dégustation Halloween

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Atelier Dégustation Spécial Halloween chez Les Craquottes !

Les chaudrons frémissent, les citrouilles s’illuminent… Et les saveurs se préparent à vous ensorceler !

Cette année, Les Craquottes, votre épicerie fine située 1 Place Thiers au Havre, vous ouvre ses portes pour un atelier dégustation d’Halloween 100 % gratuit… Mais attention seuls les plus gourmands survivront à cette expérience délicieusement terrifiante !

Au menu des potions gourmandes

Dix recettes mystères, aussi étonnantes qu’envoûtantes, vous attendent…

Des bouchées ensorcelées, des sortilèges sucrés-salés, et des saveurs d’automne revisitées qui feront frissonner vos papilles.

Chaque dégustation révélera un peu plus la magie cachée derrière nos produits artisanaux.

Réservez vite envoyez-nous un message privé ! Venez vivre une expérience gourmande et ensorcelante…

Inscription via la messagerie facebook Les Craquottes | Epicerie fine .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

