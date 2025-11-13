Atelier Dégustation Halloween Place Ô Marché Le Havre
Atelier Dégustation Halloween Place Ô Marché Le Havre jeudi 13 novembre 2025.
Atelier Dégustation Halloween
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13 19:00:00
Date(s) :
2025-11-13
Atelier Dégustation Spécial Halloween chez Les Craquottes !
Les chaudrons frémissent, les citrouilles s’illuminent… Et les saveurs se préparent à vous ensorceler !
Cette année, Les Craquottes, votre épicerie fine située 1 Place Thiers au Havre, vous ouvre ses portes pour un atelier dégustation d’Halloween 100 % gratuit… Mais attention seuls les plus gourmands survivront à cette expérience délicieusement terrifiante !
Au menu des potions gourmandes
Dix recettes mystères, aussi étonnantes qu’envoûtantes, vous attendent…
Des bouchées ensorcelées, des sortilèges sucrés-salés, et des saveurs d’automne revisitées qui feront frissonner vos papilles.
Chaque dégustation révélera un peu plus la magie cachée derrière nos produits artisanaux.
Réservez vite envoyez-nous un message privé ! Venez vivre une expérience gourmande et ensorcelante…
Inscription via la messagerie facebook Les Craquottes | Epicerie fine .
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com
English : Atelier Dégustation Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Dégustation Halloween Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie