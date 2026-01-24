Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:15:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez découvrir comment déguster du vin et apprenez à mettre des mots sur ce que vous aimez ou non.

Vous aurez l’occasion de déguster 4 vins différents, accompagnés de planches de fromages et de charcuteries.

L’atelier durera 1h30 à 2h.

Si vous êtes tenté, le formulaire d’inscription se trouve sur notre site internet, dans la section contact . .

126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec