Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée Perros-Guirec
Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée Perros-Guirec jeudi 18 juin 2026.
Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:15:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez découvrir comment déguster du vin et apprenez à mettre des mots sur ce que vous aimez ou non.
Vous aurez l’occasion de déguster 4 vins différents, accompagnés de planches de fromages et de charcuteries.
L’atelier durera 1h30 à 2h.
Si vous êtes tenté, le formulaire d’inscription se trouve sur notre site internet, dans la section contact . .
126 Boulevard de la Corniche Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier dégustation Initiation à la dégustation de vin La Bouteille Renversée Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec