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ATELIER DÉGUSTATION CARRÉMENT CITOYEN Labrit

vendredi 18 septembre 2026 · CARRÉMENT CITOYEN · Labrit

ATELIER DÉGUSTATION CARRÉMENT CITOYEN Labrit

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
CARRÉMENT CITOYEN
Adresse
51 route des Plantons
Ville
40420 Labrit
Département
Landes
Tarif
20 20 Tarif de base - plein tarif

Labrit

ATELIER DÉGUSTATION

CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.
Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40
LES PLACES SONT LIMITÉES
Des passionnés aux novices, venez éveiller vos sens !
Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.
Nous vous donnons rendez-vous VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.
Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40
LES PLACES SONT LIMITÉES   .

CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40 

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English : ATELIER DÉGUSTATION

We’re offering a 2-hour wine-tasting workshop featuring cheeses and cold cuts, carefully selected for the occasion and hosted by Quentin.
FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026, starting at 6:00 p.m.
RESERVATIONS REQUIRED at 06.48.51.52.40
SPACES ARE LIMITED

L’événement ATELIER DÉGUSTATION Labrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cœur Haute Lande

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