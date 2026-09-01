ATELIER DÉGUSTATION CARRÉMENT CITOYEN Labrit
vendredi 18 septembre 2026 · CARRÉMENT CITOYEN · Labrit
Informations pratiques
Labrit
ATELIER DÉGUSTATION
CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.
Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40
LES PLACES SONT LIMITÉES
Des passionnés aux novices, venez éveiller vos sens !
Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.
Nous vous donnons rendez-vous VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.
Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40
LES PLACES SONT LIMITÉES .
CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40
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English : ATELIER DÉGUSTATION
We’re offering a 2-hour wine-tasting workshop featuring cheeses and cold cuts, carefully selected for the occasion and hosted by Quentin.
FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026, starting at 6:00 p.m.
RESERVATIONS REQUIRED at 06.48.51.52.40
SPACES ARE LIMITED
L’événement ATELIER DÉGUSTATION Labrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cœur Haute Lande
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