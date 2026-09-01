ATELIER DÉGUSTATION CARRÉMENT CITOYEN Labrit

Informations pratiques

Labrit

ATELIER DÉGUSTATION

CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.

Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40

LES PLACES SONT LIMITÉES

Des passionnés aux novices, venez éveiller vos sens !

Nous vous proposons pendant 2 heures : un atelier de dégustation de vins accompagnés de fromages et de charcuterie, soigneusement sélectionnés pour l’occasion et animé par Quentin.

Nous vous donnons rendez-vous VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à partir de 18 heures.

Réservation OBLIGATOIRE au 06.48.51.52.40

LES PLACES SONT LIMITÉES .

CARRÉMENT CITOYEN 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40

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English : ATELIER DÉGUSTATION

We’re offering a 2-hour wine-tasting workshop featuring cheeses and cold cuts, carefully selected for the occasion and hosted by Quentin.

FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026, starting at 6:00 p.m.

RESERVATIONS REQUIRED at 06.48.51.52.40

SPACES ARE LIMITED

L’événement ATELIER DÉGUSTATION Labrit a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cœur Haute Lande