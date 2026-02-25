Atelier dégustation Le Chenin, les yeux fermés. Bellevigne-en-Layon

Atelier dégustation Le Chenin, les yeux fermés.

Une expérience œnotouristique unique autour du Chenin

Et si vous découvriez le Chenin autrement ?

Privé de la vue, laissez vos papilles redécouvrir ce cépage emblématique à travers ses multiples expressions sec, moelleux, vif ou tendre… chaque gorgée devient un mystère à percer. Tout au long de cette dégustation à l’aveugle, vous serez invités à déchiffrer, comparer, deviner, mais surtout à ressentir toute la palette aromatique du chenin.

Vous goûterez 5 expressions du Chenin et de son terroir sans étiquette, ni préjugé… Plus qu’une simple dégustation de vin, cet atelier est une immersion sensorielle qui met en lumière la pluralité et la finesse du Chenin, dans ce qu’il a de plus vivant et nuancé.

Pour les couples curieux, les amateurs de Chenin passionnés, un groupe d’amis en quête d’une expérience authentique.

Tarif 25€/personne (visite + dégustation à l’aveugle)

Durée environ 1h30

Les places sont limitées de 4 à 10 personnes par créneau horaire (nous nous réservons le droit d’annuler l’évènement si nous n’atteignons pas le nombre minimum de participants demandé) .

Lieu dit La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@domainedespetitsquarts.com

English :

A unique ?notouristic experience based on Chenin grapes

