Atelier Dégustation Prestige Caveau de La Chablisienne Chablis

Atelier Dégustation Prestige
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne
Tarif : 21 – 21 – EUR
Début : 2025-10-18 11:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Thématique des Chablis millésimés mis à l’honneur Durée 1h. L’occasion de découvrir et de partager ensemble de belles émotions minérales autour d’une dégustation privative de vins d’exception accompagnée de spécialités régionales. .
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 89 98 caveau@chablisienne.fr
