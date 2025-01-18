Atelier dégustation: Saint Joseph Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-01-18

fin : 2025-07-19

2025-01-18 2025-07-19 2025-08-09 2025-08-30

17h découvrez cette appellation mythique de la vallée du Rhône Nord, longue de 60 km du Nord au Sud, nous offrant une multitude de facettes à découvrir. 25€. Sur réservation

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

English :

5pm Discover this mythical appellation of the Northern Rhône Valley, 60 km long from north to south, offering us a multitude of facets to discover. 25?. On reservation

German :

17 Uhr Entdecken Sie diese mythische Appellation des nördlichen Rhônetals, die 60 km von Norden nach Süden reicht und uns eine Vielzahl von Facetten bietet, die es zu entdecken gilt. 25?. Auf Reservierung

Italiano :

5pm Scoprite questa mitica denominazione nella Valle del Rodano settentrionale, lunga 60 km da nord a sud, che offre una moltitudine di sfaccettature da scoprire. 25?. Solo su prenotazione

Espanol :

17h00 Descubra esta denominación mítica del Valle del Ródano Norte, de 60 km de longitud de norte a sur, que ofrece multitud de facetas por descubrir. 25?. Sólo con reserva

