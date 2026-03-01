Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon Esplanade du Breuil Baume-les-Dames

Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon

Esplanade du Breuil Capsule & Bouchon Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

A l’occasion de la Saint-Patrick, nous vous proposons une dégustations dédiée aux whiskeys irlandais.

Leurs histoires, leurs particularités…

Uniquement sur réservation .

Esplanade du Breuil Capsule & Bouchon Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 67 24 contact@capsule-bouchon.fr

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English : Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon

L’événement Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS