Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon Esplanade du Breuil Baume-les-Dames
Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon Esplanade du Breuil Baume-les-Dames samedi 21 mars 2026.
Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon
Esplanade du Breuil Capsule & Bouchon Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
A l’occasion de la Saint-Patrick, nous vous proposons une dégustations dédiée aux whiskeys irlandais.
Leurs histoires, leurs particularités…
Uniquement sur réservation .
Esplanade du Breuil Capsule & Bouchon Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 67 24 contact@capsule-bouchon.fr
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English : Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon
L’événement Atelier Dégustation Saint -Patrick Capsule & Bouchon Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS