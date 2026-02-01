Atelier Dégustation Saint-Valentin Place Ô Marché Le Havre

Atelier Dégustation Saint-Valentin

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

2026-02-12

Afin de fêter l’amour avec un grand A, c’est Ambre, notre alternante, qui animera cet atelier. Elle sera heureuse de vous présenter de nouvelles sensations gourmandes, en passant par des produits salés et des produits gourmands, à partager ou non !

Que vous soyez seul, entre amis ou en couple, cet atelier dégustation est ouvert à tous, car oui, l’amour n’a aucune limite.

Pour nos amateurs de l’amour, rendons ce moment convivial !

Amoureux et amoureuses de découvertes gustatives, rendons ce moment convivial.

Les inscriptions se font uniquement en magasin auprès de notre superbe équipe. .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

