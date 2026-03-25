Atelier dégustation Sauternes & Chocolat Place de la Mairie Sauternes
Atelier dégustation Sauternes & Chocolat Place de la Mairie Sauternes samedi 4 avril 2026.
Atelier dégustation Sauternes & Chocolat
Place de la Mairie Maison du Sauternes Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Plongez dans une expérience sensorielle unique où la douceur du Sauternes rencontre l’intensité du chocolat. Une invitation à explorer des accords subtils, gourmands et envoûtants.
Découverte des arômes et des saveurs
Accords surprenants et conseils de dégustation
Animé par Hasnaâ Chocolats Grands Crus et l’équipe de la Maison du Sauternes .
Place de la Mairie Maison du Sauternes Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 69 83 contact@maisondusauternes.com
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English : Atelier dégustation Sauternes & Chocolat
L’événement Atelier dégustation Sauternes & Chocolat Sauternes a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud
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