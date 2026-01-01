Atelier Dégustation Saveurs, Surprise et Vins La Chal Saint-Jean-d’Arves
Atelier Dégustation Saveurs, Surprise et Vins La Chal Saint-Jean-d’Arves jeudi 8 janvier 2026.
Atelier Dégustation Saveurs, Surprise et Vins
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 18:30:00
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
Arrivez-vous à reconnaitre toutes les saveurs ? Venez jouer avec vos papilles et apprenez à déguster le vin autrement.
.
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Flavours, Surprises and Wines Tasting Workshop
Can you recognise all the flavours? Come and play with your taste buds and learn to taste wine in a different way.
L’événement Atelier Dégustation Saveurs, Surprise et Vins Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves