Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète Place Ô Marché Le Havre

Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 19:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Avis aux gourmands et aux curieux ! Venez découvrir l’univers du beurre de cacahuète Papahuète lors d’un atelier dégustation convivial et 100% gratuit.

Au programme

-10 recettes gourmandes à découvrir autour du beurre de cacahuète

– Dégustations Salés et Sucrées

– Un moment convivial pour échanger et savourer

Venez partager un moment gourmand et découvrir de nouvelles façons de savourer le beurre de cacahuète !

Inscription obligatoire en boutique. .

Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com

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English : Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète

L’événement Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie