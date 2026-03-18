Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète Place Ô Marché Le Havre
Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète Place Ô Marché Le Havre jeudi 9 avril 2026.
Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Avis aux gourmands et aux curieux ! Venez découvrir l’univers du beurre de cacahuète Papahuète lors d’un atelier dégustation convivial et 100% gratuit.
Au programme
-10 recettes gourmandes à découvrir autour du beurre de cacahuète
– Dégustations Salés et Sucrées
– Un moment convivial pour échanger et savourer
Venez partager un moment gourmand et découvrir de nouvelles façons de savourer le beurre de cacahuète !
Inscription obligatoire en boutique. .
Place Ô Marché 1 Place Thiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 88 45 62 68 epicerie.lescraquottes@gmail.com
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English : Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète
L’événement Atelier Dégustation Spécial beurre de cacahuète Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie