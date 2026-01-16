Atelier dégustation: tour de France Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation: tour de France

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

17h pour tous ceux qui ont soif de curiosité, nous vous proposons un petit tour de régions viticoles françaises. De la vallée de la Loire au Sud-Ouest, en passant par la Vallée du Rhône , venez découvrir la diversité de chaque terroir. Sur réservation 25€

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

at 5pm, for those with a thirst for curiosity, we’re offering a short tour of France’s wine-growing regions. From the Loire Valley to the South-West, via the Rhone Valley, come and discover the diversity of each terroir. Reservations required 25?

