Atelier dégustation vins et fromage italien Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation vins et fromage italien

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

11h laissez vous transporter en Italie à travers une dégustation de vins et fromages qui révèlent les délices et les secrets de la gastronomie italienne. Sur réservation 30€

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

11 a.m. Let yourself be transported to Italy through a wine and cheese tasting revealing the delights and secrets of Italian gastronomy. Reservations required 30?

L’événement Atelier dégustation vins et fromage italien Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme