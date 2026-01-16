Atelier dégustation vins et fromage italien Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation vins et fromage italien Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 7 mars 2026.
Atelier dégustation vins et fromage italien
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
11h laissez vous transporter en Italie à travers une dégustation de vins et fromages qui révèlent les délices et les secrets de la gastronomie italienne. Sur réservation 30€
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
English :
11 a.m. Let yourself be transported to Italy through a wine and cheese tasting revealing the delights and secrets of Italian gastronomy. Reservations required 30?
L’événement Atelier dégustation vins et fromage italien Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme