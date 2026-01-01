Atelier dégustation vins et fromages Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation vins et fromages

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24 2026-02-14 2026-03-28

17h découvertes surprenantes entre fromages et vins. Sortons des associations traditionnelles pour expérimenter la magie des accords mets et vins! Sur réservation 30€

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

5pm surprising discoveries between cheese and wine. Break away from traditional pairings to experience the magic of food and wine pairing! Reservations required 30?

