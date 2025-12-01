Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier dégustation vins: Sauvignon blanc VS Cabernet Sauvignon Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation vins: Sauvignon blanc VS Cabernet Sauvignon

Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-20 11:00:00
2025-12-20

11h Le duel des “Sauvignons” blanc vif et aromatique VS rouge puissant et charpenté.
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 

English :

11h The duel of the ?Sauvignons? bright, aromatic white VS powerful, full-bodied red.

German :

11 Uhr Das Duell der Sauvignons? lebhafter und aromatischer Weißwein VS kräftiger und strukturierter Rotwein.

Italiano :

11:00 Il duello dei Sauvignon? bianco brillante e aromatico VS rosso potente e corposo.

Espanol :

11.00 h ¿Duelo de Sauvignons? blanco brillante y aromático VS tinto potente y con cuerpo.

