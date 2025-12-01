Atelier dégustation vins: Sauvignon blanc VS Cabernet Sauvignon Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation vins: Sauvignon blanc VS Cabernet Sauvignon
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
11h Le duel des “Sauvignons” blanc vif et aromatique VS rouge puissant et charpenté.
English :
11h The duel of the ?Sauvignons? bright, aromatic white VS powerful, full-bodied red.
German :
11 Uhr Das Duell der Sauvignons? lebhafter und aromatischer Weißwein VS kräftiger und strukturierter Rotwein.
Italiano :
11:00 Il duello dei Sauvignon? bianco brillante e aromatico VS rosso potente e corposo.
Espanol :
11.00 h ¿Duelo de Sauvignons? blanco brillante y aromático VS tinto potente y con cuerpo.
