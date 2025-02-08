Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône Saint-Bonnet-le-Froid samedi 8 février 2025.

Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône

Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-02-08
fin : 2025-02-08

Date(s) :
2025-02-08 2025-08-02 2025-08-23

17h L’Ardèche, c’est aussi le territoire de crus tels que Saint-Joseph, Saint-Péray ou encore Cornas. Invitez-les dans vos palais.
25€. Sur réservation
  .

Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64  contact@vinsmarcon.com

English :

17h The Ardèche is also home to crus such as Saint-Joseph, Saint-Péray and Cornas. Invite them to your palate.
25?. On reservation

German :

17 Uhr Die Ardèche ist auch die Heimat von Weinsorten wie Saint-Joseph, Saint-Péray oder Cornas. Laden Sie sie in Ihren Gaumen ein.
25?. Auf Reservierung

Italiano :

5pm L’Ardèche è anche la patria di annate come Saint-Joseph, Saint-Péray e Cornas. Invitateli al vostro palato.
25?. Solo su prenotazione

Espanol :

17.00 El Ardèche es también cuna de cosechas como Saint-Joseph, Saint-Péray y Cornas. Invítelos a su paladar.
25?. Sólo con reserva

L’événement Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme