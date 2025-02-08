Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône Saint-Bonnet-le-Froid samedi 8 février 2025.
Atelier dégustation zoom sur la Vallée du Rhône
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : Samedi 2025-02-08
17h L’Ardèche, c’est aussi le territoire de crus tels que Saint-Joseph, Saint-Péray ou encore Cornas. Invitez-les dans vos palais.
25€. Sur réservation
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
English :
17h The Ardèche is also home to crus such as Saint-Joseph, Saint-Péray and Cornas. Invite them to your palate.
25?. On reservation
German :
17 Uhr Die Ardèche ist auch die Heimat von Weinsorten wie Saint-Joseph, Saint-Péray oder Cornas. Laden Sie sie in Ihren Gaumen ein.
25?. Auf Reservierung
Italiano :
5pm L’Ardèche è anche la patria di annate come Saint-Joseph, Saint-Péray e Cornas. Invitateli al vostro palato.
25?. Solo su prenotazione
Espanol :
17.00 El Ardèche es también cuna de cosechas como Saint-Joseph, Saint-Péray y Cornas. Invítelos a su paladar.
25?. Sólo con reserva
