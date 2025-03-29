Atelier dégustation:cépages rares Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-03-29
2025-03-29 2025-08-16 2025-08-30

11h -Envie d’être étonné? Nous vous emmenons à la découverte de cépages anciens et méconnus. Surprises garanties!.20€. Sur réservation.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64  contact@vinsmarcon.com

English :

11am Want to be amazed? We’ll take you on a discovery of ancient and little-known grape varieties. Surprises guaranteed!.20? Reservations required.

German :

11h Lust auf Überraschungen? Wir nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu alten und unbekannten Rebsorten. Überraschungen sind garantiert! 20? Auf Reservierung.

Italiano :

11.00 Volete essere sorpresi? Vi porteremo alla scoperta di vitigni antichi e poco conosciuti. Sorprese garantite!.20? Solo su prenotazione.

Espanol :

11.00 h ¿Quiere sorprenderse? Le llevaremos a descubrir variedades de uva antiguas y poco conocidas. Sorpresas garantizadas. Sólo con reserva previa.

