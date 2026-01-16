Atelier dégustation:dégustation à l’aveugle Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Atelier dégustation:dégustation à l’aveugle

17h Envie d’être surpris ? Cet atelier est fait pour vous ! Dégustation à l’aveugle en verre opaque. Pas de compétition ici, mais l’idée de s’amuser à se laisser surprendre par le vin… 35€

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

English :

5pm Want to be surprised? This workshop is for you! Blind tasting in opaque glass. No competition here, just the idea of having fun being surprised by the wine? 35?

