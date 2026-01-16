Atelier dégustations: vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier dégustations: vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 7 février 2026.
Atelier dégustations: vins et desserts
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 18:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-21
17h Atelier spécial gourmands ! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts, pour une complémentarité tout en douceur.
.
Vins Marcon Vins Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5pm Special gourmet workshop! Come and discover tasty combinations of wines and desserts, for a smooth complement.
L’événement Atelier dégustations: vins et desserts Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme