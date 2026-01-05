Atelier Déjouer les arnaques sur internet et téléphone Cyber du Mix Mourenx

Atelier Déjouer les arnaques sur internet et téléphone

Cyber du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Il est clair qu’il existe de nombreuses tentatives d’escroquerie par téléphone, sms, mail,

sites internet, réseaux sociaux… mais il n’est pas toujours facile de savoir comment les

éviter. Dans cet atelier, on vous explique les différents types d’arnaque et on vous apprend à les déjouer ! .

Cyber du Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84

English : Atelier Déjouer les arnaques sur internet et téléphone

L’événement Atelier Déjouer les arnaques sur internet et téléphone Mourenx a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn