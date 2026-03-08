Atelier Démêler le vrai du faux Le MIX Mourenx

Atelier Démêler le vrai du faux

Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Par Lacq Odyssée

À l’heure d’une prédominance de plus en plus prégnante de la désinformation par les réseaux sociaux, où la manipulation de l’information devient une arme à l’échelle mondiale, il devient indispensable d’affûter son esprit critique pour faire face. Dans cet atelier, nous comprendrons comment notre cerveau accueille et interprète l’information, quelles sont les Caractéristiques d’une bonne fake news, quels sont les niveaux de preuve et de fiabilité d’une information au travers d’activités. Venez tester votre esprit critique ! .

