Atelier démonstration de pyrogravure – La Basilique réinventée : Kirigami et carton sculpté, Artefact93, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier démonstration de pyrogravure – La Basilique réinventée : Kirigami et carton sculpté Dimanche 20 septembre, 14h00 Artefact93 Seine-Saint-Denis

En accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’écriture du feu & la Basilique réinventée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, artefact93 vous invite à explorer le dialogue entre hier et aujourd’hui. À travers une démonstration, découvrez comment des techniques héritées du passé peuvent être ravivées, réinterprétées et réinventées pour offrir un nouveau regard sur notre patrimoine.

Plongez dans l’univers de la pyrogravure, un savoir-faire ancestral dont les origines remontent aux premières civilisations.

Des objets du quotidien décorés par le feu aux créations contemporaines sur bois, cuir, liège ou papier, cette technique n’a cessé d’évoluer tout en conservant son caractère unique.

Le public est invité à assister à une démonstration, proposée par Toutenkartons, qui invite à porter un regard nouveau sur la Basilique de Saint-Denis. À partir d’une représentation de la basilique en ruine, privée de sa flèche, l’artiste imagine une architecture contemporaine où se mêlent végétation et lignes futuristes.

Réalisée en kirigami et carton sculpté, cette création superpose les vestiges du patrimoine à une vision réinventée de son avenir.

Elle illustre comment l’imaginaire et les savoir-faire artisanaux permettent de raviver le patrimoine en faisant dialoguer son histoire avec les possibles de demain.

Entre mémoire et création, cette animation animations invite chacun à redécouvrir le patrimoine autrement : en ravivant des gestes anciens, en transmettant des savoir-faire et en réimaginant les formes de demain.

Une belle occasion de découvrir des techniques artistiques, d’échanger avec des créateurs passionnés et de célébrer le patrimoine sous un regard résolument créatif.

Artefact93 2 bis rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0627812979 http://www.artefact93.fr https://www.instagram.com/artefact93/https://www.instagram.com/artefact93/ Atelier-boutique d’artefact93 , dans le coeur de ville, adossée à l’unité d’archéologie. accès handicapés

Atelier démonstration « La Basilique réinventée »

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