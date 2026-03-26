Atelier démonstration de sculpture et modelage-Châteaux en fête

Château de Fages Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Château en fête au château de Fages:

Atelier démonstration de sculpture et modelage (en continu sur l’après-midi) par Denis MAZET Sans réservation Inclus dans le prix du billet de visite du château Prix 10 € (adultes et ados + 12 ans) 6 € (enfants 6 12 ans) de 14h00 à 17h00

Château en fête au château de Fages:

Atelier démonstration de sculpture et modelage (en continu sur l’après-midi) par Denis MAZET Sans réservation Inclus dans le prix du billet de visite du château Prix 10 € (adultes et ados + 12 ans) 6 € (enfants 6 12 ans) de 14h00 à 17h00 .

Château de Fages Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 49 25 21

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English : Atelier démonstration de sculpture et modelage-Châteaux en fête

Château en fête at Château de Fages:

Sculpture and modeling demonstration workshop (continuous throughout the afternoon) by Denis MAZET No reservation required Included in the price of the château tour ticket Price: 10 ? (adults and teens + 12 years) 6 ? (children 6 12 years) from 2:00 pm to 5:00 pm

L’événement Atelier démonstration de sculpture et modelage-Châteaux en fête Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-03-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne