Atelier & Démonstration – Les Bonnes pratiques au fonds ancien, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Atelier & Démonstration – Les Bonnes pratiques au fonds ancien Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Bibliothèque municipale Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
À la suite de l’exposition, participez à un atelier ludique consacré à la conservation des documents anciens. Découvrez des documents patrimoniaux, des outils de nettoyage et de conservation, assistez à une démonstration.
Un temps d’échange pour mieux comprendre les gestes qui permettent de préserver le patrimoine écrit.
Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46
À la suite de l’exposition, participez à un atelier ludique consacré à la conservation des documents anciens. Découvrez des documents patrimoniaux, des outils de nettoyage et de conservation, à une …
©Bibliothèque de Nogent-sur-Seine
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