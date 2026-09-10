Atelier & Démonstration – Les Bonnes pratiques au fonds ancien, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Atelier & Démonstration – Les Bonnes pratiques au fonds ancien Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Bibliothèque municipale Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

À la suite de l’exposition, participez à un atelier ludique consacré à la conservation des documents anciens. Découvrez des documents patrimoniaux, des outils de nettoyage et de conservation, assistez à une démonstration.

Un temps d’échange pour mieux comprendre les gestes qui permettent de préserver le patrimoine écrit.

Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46

À la suite de l’exposition, participez à un atelier ludique consacré à la conservation des documents anciens. Découvrez des documents patrimoniaux, des outils de nettoyage et de conservation, à une …

©Bibliothèque de Nogent-sur-Seine