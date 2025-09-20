Atelier démonstration Médiathèque L’apostrophe Chartres

Atelier démonstration Médiathèque L’apostrophe Chartres samedi 20 septembre 2025.

Atelier démonstration Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Assistez à une démonstration unique par Sylvie Le Jeannou, relieuse à Chartres, et découvrez un savoir-faire rare et précieux.

Médiathèque L’apostrophe 1 Boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres

Assistez à une démonstration unique par Sylvie Le Jeannou, relieuse à Chartres, et découvrez un savoir-faire rare et précieux.