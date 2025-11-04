ATELIER DEMONSTRATION METIER DE MAROQUINIER(E) La Côte-Saint-André – Agence LA COTE SAINT ANDRE La Côte-Saint-André

ATELIER DEMONSTRATION METIER DE MAROQUINIER(E) La Côte-Saint-André – Agence LA COTE SAINT ANDRE La Côte-Saint-André mardi 4 novembre 2025.

ATELIER DEMONSTRATION METIER DE MAROQUINIER(E) Mardi 4 novembre, 12h30 La Côte-Saint-André – Agence LA COTE SAINT ANDRE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T12:30:00 – 2025-11-04T15:00:00

Désireux d’exercer un travail manuel dans un univers où la qualité tient une place primordiale, L’Atelier des 4 collines, fabricant d’articles de maroquinerie, petite maroquinerie et bijouterie. vous propose de découvrir leurs métiers lors d’un atelier découverte au sein de l’agence France Travail la Côte St André le 04/11 DE 13H30 à 16H00

ENTREE LIBRE DE 13H A 16H – Vous inscrire afin de gérer au mieux le flux de visiteurs – PRESENCE DU SERVICE RH DE L’EMPLOYEUR afin de présenter : – L’entrepr

La Côte-Saint-André – Agence LA COTE SAINT ANDRE 38260 La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/508405 »}]

Désireux d’exercer un travail manuel dans un univers où la qualité tient une place primordiale, L’Atelier des 4 collines, fabricant d’articles de maroquinerie, petite maroquinerie et bijouterie. La semaine de l’industrie Recrutement