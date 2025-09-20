Atelier d’enluminure et calligraphie pour adultes Archives départementales de Pyrénées-Orientales Perpignan

Atelier d’enluminure et calligraphie pour adultes 20 et 21 septembre Archives départementales de Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier de découverte des techniques de l’enluminure et de la calligraphie à partir de documents issus des collections des Archives départementales. Chaque participant réalisera un travail avec lequel il repartira.

Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm archives@cd66.fr Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l'histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.

© Archives départementales des Pyrénées-Orientales