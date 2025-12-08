Atelier dentelle au fuseau Rue Jacques Amiot Varzy
Rue Jacques Amiot Bungalow du Château Varzy Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-08 15:00:00
fin : 2025-12-08 17:00:00
2025-12-08
Initiation à la dentelle aux fuseaux Dominique et Sylvie proposent de vous initier à l’art de la dentelle aux fuseaux, une technique de tissage manuelle qui utilise des fuseaux enroulés de fil. Pendant cette séance, vous serez guidés pas à pas pour réaliser un bracelet Sur inscription, places limitées Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr Gratuit .
Rue Jacques Amiot Bungalow du Château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr
