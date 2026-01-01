Atelier Dentelle aux fuseaux Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Atelier Dentelle aux fuseaux

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 19:00:00

Date(s) :

2026-01-21

L’association Arts et Découvertes de Château-Guibert vous invite à une démonstration et une initiation à la dentelle aux fuseaux une occasion exceptionnelle de s’essayer à cette technique de tissage née pendant la Renaissance.

Tout public.

Entrée libre. .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

