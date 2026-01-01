Atelier Dentelle aux fuseaux Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Atelier Dentelle aux fuseaux
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-21 19:00:00
2026-01-21
L’association Arts et Découvertes de Château-Guibert vous invite à une démonstration et une initiation à la dentelle aux fuseaux une occasion exceptionnelle de s’essayer à cette technique de tissage née pendant la Renaissance.
Tout public.
Entrée libre. .
