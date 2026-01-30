Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin

Atelier d’épanouissement personnel

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Espace Ginko vous propose de découvrir Les Ruelles du Théâtre, un atelier d’épanouissement personnel mêlant théâtre, improvisation, voix et rythme, dans une ambiance ludique, bienveillante et conviviale.

Rejoignez nous, vivez un moment de lâcher prise, mêlant impro, rires et créativité.

Atelier pour adultes proposé par Nathalie Féchant, artiste pluridisciplinaire. .

Espace Ginko 249 avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 76 94 espace.ginko@gmail.com

English : Atelier d’épanouissement personnel

Espace Ginko invites you to discover Les Ruelles du Théâtre, a personal development workshop combining theater, improvisation, voice and rhythm, in a fun, friendly atmosphere.

