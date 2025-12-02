ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur Cybercentre de Nozay Nozay

ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur

Cybercentre de Nozay 2 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-12-02 10:00:00

fin : 2025-12-02 12:00:00

2025-12-02

Venez vous y initier à l’informatique au Cybercentre

Apprenez à transférer vos photos de votre téléphone vers votre ordinateur.

Tout public

Gratuit

Sur inscription .

Cybercentre de Nozay 2 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 44 40 97 cybercentre@cc-nozay.fr

