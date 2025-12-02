ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur Cybercentre de Nozay Nozay
ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur Cybercentre de Nozay Nozay mardi 2 décembre 2025.
ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur
Cybercentre de Nozay 2 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 10:00:00
fin : 2025-12-02 12:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Venez vous y initier à l’informatique au Cybercentre
Apprenez à transférer vos photos de votre téléphone vers votre ordinateur.
Tout public
Gratuit
Sur inscription .
Cybercentre de Nozay 2 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 44 40 97 cybercentre@cc-nozay.fr
English :
Learn to use computers at the Cybercentre
German :
Lassen Sie sich im Cybercenter in die Welt der Computer einführen
Italiano :
Venite a cimentarvi con i computer al Cybercentro
Espanol :
Ven a probar suerte con los ordenadores en el Cibercentro
L’événement ATELIER déplacer ses photos de téléphone sur l’ordinateur Nozay a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt