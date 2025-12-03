Atelier Déplastifions le superflu Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

Atelier Déplastifions le superflu

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

2026-01-17

L’atelier du Dôme ”Déplastifions le superflu” voyage à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAT). Venez y découvrir un atelier Des générations plastiques et pourquoi pas, vous lancer dans une démarche de science participative.

L’équipe médiation de la bibliothèque vous amènera à réfléchir aux usages actuels de certains plastiques et l’équipe Dôme-ABTE partagera avec vous les fruits de deux ans de travail sur leur programme de recherche participative. Vous avez des questions sur les différents plastiques existants, leurs cycles de vie, les alternatives actuelles et celles qui pourraient être développées dans un futur proche… venez en discuter lors de cet atelier !

En présence de Joël Breard, professeur des universités (Physique des fluides et matériaux biosourcés), directeur adjoint de l’ABTE (Aliments, Bioprocédés, Toxicologie, Environnements) Université de Caen et d’un médiateur scientifique du Dôme Centre de sciences de Caen .

+33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier Déplastifions le superflu

The Dôme workshop Déplastifions le superflu? travels to the Bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAT). Come and discover the Plastic Generations workshop, and why not get involved in a participatory science project?

