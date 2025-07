Atelier des 4 mains Médiathèque de Flers Flers

Atelier des 4 mains Médiathèque de Flers Flers mercredi 23 juillet 2025.

Atelier des 4 mains

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-07-23 16:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Venez partager un moment créatif où petits et grands unissent leurs talents. Une belle occasion de découvrir ensemble des activités manuelles ludiques et de repartir avec des souvenirs faits main.

Public familial à partir de 6 ans, sur inscription.

Venez partager un moment créatif où petits et grands unissent leurs talents. Une belle occasion de découvrir ensemble des activités manuelles ludiques et de repartir avec des souvenirs faits main.

Public familial à partir de 6 ans, sur inscription. .

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

English : Atelier des 4 mains

Come and share a creative moment where young and old combine their talents. It’s a great opportunity to discover fun manual activities together, and to take home handmade souvenirs.

For families aged 6 and over, registration required.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen kreativen Moment, in dem Groß und Klein ihre Talente vereinen. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam spielerische manuelle Aktivitäten zu entdecken und mit handgemachten Souvenirs nach Hause zu gehen.

Familienpublikum ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Venite a condividere un momento creativo in cui grandi e piccini uniscono i loro talenti. È un’ottima occasione per scoprire insieme divertenti attività manuali e portare a casa dei souvenir fatti a mano.

Per le famiglie dai 6 anni in su, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Venga a compartir un momento creativo en el que jóvenes y mayores combinan sus talentos. Es una gran oportunidad para descubrir juntos divertidas actividades manuales y llevarse a casa algunos recuerdos hechos a mano.

Para familias a partir de 6 años, inscripción obligatoria.

L’événement Atelier des 4 mains Flers a été mis à jour le 2025-07-11 par Flers agglo