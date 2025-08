Atelier des 5 sens dans les dunes Erdeven

Atelier des 5 sens dans les dunes Erdeven mardi 12 août 2025.

Atelier des 5 sens dans les dunes

La Roche sèche Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 14:30:00

fin : 2025-08-12 16:00:00

Date(s) :

2025-08-12

Se promener dans les dunes d’Étel à Erdeven au coucher du soleil, c’est un voyage sensoriel où les senteurs de curry et de thym serpolet se mêlent aux chants des vagues, aux mélodies des oiseaux et aux murmures des amphibiens. Un moment privilégié pour ralentir et se reconnecter pleinement à la nature. En été, les dunes s’animent et se parent de nouvelles couleurs, parfums et sons. Venez vivre une expérience immersive au crépuscule au cœur de cet écosystème fascinant où chaque sens sera en éveil !

Au fil de la balade, laissez-vous guider pour :

– Observer la flore printanière qui colore le paysage

– Écouter le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les oyats

– Toucher le sable et les plantes adaptées aux conditions extrêmes

– Sentir les parfums subtils de la végétation

Une promenade immersive qui s’inscrit dans le riche programme Morbihan Grandeur Nature des Espaces Naturels Sensibles du département du Morbihan. À partir de 4 ans.

Gratuit

Inscriptions par SMS ou appel au 06 47 89 59 80 .

La Roche sèche Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier des 5 sens dans les dunes Erdeven a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon