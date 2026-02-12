Atelier des aidants réunion d’information Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier des aidants réunion d’information

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.

Durant cette réunion d’informations, plusieurs intervenants vous aideront à trouver des réponses

– mise en place des aménagements techniques et humains, animé par Buzbu comment les solliciter et les financer,

– aides techniques présentation et démonstrations de matériel par une ergothérapeute.

Sur inscription. .

