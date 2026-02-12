Atelier des aidants réunion d’information Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier des aidants réunion d’information Collectif Souletin Mauléon-Licharre lundi 23 février 2026.
Atelier des aidants réunion d’information
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Durant cette réunion d’informations, plusieurs intervenants vous aideront à trouver des réponses
– mise en place des aménagements techniques et humains, animé par Buzbu comment les solliciter et les financer,
– aides techniques présentation et démonstrations de matériel par une ergothérapeute.
Sur inscription. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
