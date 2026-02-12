Atelier des aidants sophrologie Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier des aidants sophrologie Collectif Souletin Mauléon-Licharre jeudi 26 février 2026.
Atelier des aidants sophrologie
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Anne-Charlotte Lambert, sophrologue, animera cet atelier pour vous permettre de vous détendre et vous relaxer grâce à la sophrologie. Sur inscription. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
English : Atelier des aidants sophrologie
