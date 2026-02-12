Atelier des aidants sophrologie Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier des aidants sophrologie

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.

Anne-Charlotte Lambert, sophrologue, animera cet atelier pour vous permettre de vous détendre et vous relaxer grâce à la sophrologie. Sur inscription. .

