Atelier des aidants sophrologie Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier des aidants sophrologie

Atelier des aidants sophrologie Collectif Souletin Mauléon-Licharre jeudi 26 février 2026.

Atelier des aidants sophrologie

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-02-26

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Anne-Charlotte Lambert, sophrologue, animera cet atelier pour vous permettre de vous détendre et vous relaxer grâce à la sophrologie. Sur inscription.   .

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier des aidants sophrologie

L’événement Atelier des aidants sophrologie Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque