Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont
Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont mardi 2 septembre 2025.
Atelier Des arbres et des feuilles
Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-09-02 16:00:00
Date(s) :
2025-09-02
Atelier Des arbres et des feuilles.
Public adulte. Durée 2h.
.
Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11
English :
Trees and leaves workshop.
For adults. Duration: 2 hours.
German :
Workshop Von Bäumen und Blättern.
Publikum für Erwachsene. Dauer: 2 Stunden.
Italiano :
Laboratorio di alberi e foglie.
Per adulti. Durata: 2 ore.
Espanol :
Taller de árboles y hojas.
Para adultos. Duración: 2 horas.
L’événement Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Loire Semène