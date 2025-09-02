Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont

Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont mardi 2 septembre 2025.

Atelier Des arbres et des feuilles

Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-09-02 14:00:00

fin : 2025-09-02 16:00:00

2025-09-02

Atelier Des arbres et des feuilles.

Public adulte. Durée 2h.

Médiathèque Au fil des mots Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11

English :

Trees and leaves workshop.

For adults. Duration: 2 hours.

German :

Workshop Von Bäumen und Blättern.

Publikum für Erwachsene. Dauer: 2 Stunden.

Italiano :

Laboratorio di alberi e foglie.

Per adulti. Durata: 2 ore.

Espanol :

Taller de árboles y hojas.

Para adultos. Duración: 2 horas.

L’événement Atelier Des arbres et des feuilles Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme Loire Semène