Atelier des arômes Boutique de la Distillerie Asquins
Atelier des arômes Boutique de la Distillerie Asquins mercredi 8 avril 2026.
Atelier des arômes
Boutique de la Distillerie 45 Rue St Etienne Asquins Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-29 18:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Pâques à la distillerie Atelier découverte des arômes en famille. Venez découvrir chaque mercredi des vacances un atelier autour des plantes et des arômes. Petits et grands peuvent se challenger pour trouver les arômes des plantes utilisées dans les boissons de la distillerie. Dégustation des 9 spiritueux pour les adultes et des softs pour les enfants. .
Boutique de la Distillerie 45 Rue St Etienne Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 37 64 74 clothilde.nollet@gmail.com
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English : Atelier des arômes
L’événement Atelier des arômes Asquins a été mis à jour le 2026-03-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)