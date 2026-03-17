Atelier des arômes Boutique de la Distillerie Asquins

Atelier des arômes

Boutique de la Distillerie 45 Rue St Etienne Asquins Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Pâques à la distillerie Atelier découverte des arômes en famille. Venez découvrir chaque mercredi des vacances un atelier autour des plantes et des arômes. Petits et grands peuvent se challenger pour trouver les arômes des plantes utilisées dans les boissons de la distillerie. Dégustation des 9 spiritueux pour les adultes et des softs pour les enfants. .

Boutique de la Distillerie 45 Rue St Etienne Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 37 64 74 clothilde.nollet@gmail.com

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English : Atelier des arômes

L’événement Atelier des arômes Asquins a été mis à jour le 2026-03-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)