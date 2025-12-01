Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Venez vibrer quand la flûte à bec murmure et l’orgue résonne, à l’Auditorium des Ateliers des Arts le 20 janvier à 19h !

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Come and thrill to the sound of the recorder and the organ, at the Ateliers des Arts Auditorium on January 20 at 7pm!

