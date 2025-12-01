Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay samedi 20 décembre 2025.
Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez vibrer quand la flûte à bec murmure et l’orgue résonne, à l’Auditorium des Ateliers des Arts le 20 janvier à 19h !
.
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
Come and thrill to the sound of the recorder and the organ, at the Ateliers des Arts Auditorium on January 20 at 7pm!
L’événement Atelier des Arts Présentation Reflet flûte à bec et orgue Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay