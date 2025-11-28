Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson Auditorium de l’Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson

Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-28 19:00:00

La classe de chant en Musiques Actuelles joue le jeu de l’acoustique !

Tous les répertoires y passent et s’enchaînent comme dans un cabaret.

English :

The current music singing class plays the acoustic game!

All repertoires are performed, as if in a cabaret.

German :

Die Gesangsklasse für aktuelle Musik spielt das Spiel mit der Akustik!

Alle Repertoires werden durchgespielt und wie in einem Kabarett aneinandergereiht.

Italiano :

L’attuale classe di canto musicale gioca a fare l’acustica!

Tutti i repertori sono esposti, come in un cabaret.

Espanol :

La actual clase de canto musical se la juega en acústico

Se exhiben todos los repertorios, como en un cabaret.

