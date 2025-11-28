Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson Auditorium de l’Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson Auditorium de l’Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.
Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson
Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
La classe de chant en Musiques Actuelles joue le jeu de l’acoustique !
Tous les répertoires y passent et s’enchaînent comme dans un cabaret.
.
Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
The current music singing class plays the acoustic game!
All repertoires are performed, as if in a cabaret.
German :
Die Gesangsklasse für aktuelle Musik spielt das Spiel mit der Akustik!
Alle Repertoires werden durchgespielt und wie in einem Kabarett aneinandergereiht.
Italiano :
L’attuale classe di canto musicale gioca a fare l’acustica!
Tutti i repertori sono esposti, come in un cabaret.
Espanol :
La actual clase de canto musical se la juega en acústico
Se exhiben todos los repertorios, como en un cabaret.
L’événement Atelier des Arts Reflet Cabaret Chanson Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay